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Игроки хоккейного «Енисея» всухую обыграли «Водник»

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Красноярск
09:24 16 Ноября 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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Третий матч Чемпионата России по хоккею с мячом между «Енисеем» и архангельским «Водником» завершился победой красноярцев. Игра прошла на домашнем стадионе «Енисея», почти все игроки вернулись в строй после карантина – за исключением Семена Чупина. При этом «Водник» из-за пандемии играл без семи игроков основного состава, отсутствовали и лидер команды Евгений Дергаев.

«Водники сразу выстроили у своих ворот плотную оборону и максимально постарались стеснить действия наших лидеров – Ломанова, Ишкельдина, Миргазова и Гилльяма. Поначалу эта тактика «глобальной обороны» приносила свои плоды, но затем на первый план у «Енисея» вышли совсем другие лица», - сообщили в пресс-службе красноярской команды.

В первом тайме за «Енисей» забили молодые игроки Егор Щетинин и Тимофей Безносов. Затем отличились Дмитрий Макаров и Артем Ахметзянов, который реализовал 12-метровый. Во втором тайме дважды отличился Сергей Ломанов.

Во вторник, 17 ноября, «Енисей» завершит домашнюю серию матчем с нижегородским «Стартом». Начало матча в 19:00. Напомним, что из-за ограничительных мер по коронавирусу игры проходят при пустых трибунах.

Фото: ХК «Енисей»

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