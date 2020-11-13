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Василий Конов: «В том виде, в котором есть «Енисей» сейчас, – он не нужен даже местным»

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Красноярск
16:50 13 Ноября 2020
журналисты, спорт, енисей, футбол, красноярск, интервью
Автор: Sibnovosti.ru
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Известный российский журналист дал интервью корреспонденту Sibnovosti.ru. В частности разговор зашел про текущую ситуацию в футбольном клубе «Енисей».

«Енисей» пошумел и перед выходом в премьер-лигу, и после вылета. Достаточно серьезный был момент. Конечно, обидно фактически терять команду. В данном случае нужно отдать должное тем, кто работал, когда «Енисей» выстрелил. Мы достаточно много узнали имен. Забрали Меркиса (Стас Меркис, бывший пресс-атташе клуба) в Москву – мне кажется это удачный трансфер, в том числе и для всех, с кем он работает сейчас. Конечно, на мой взгляд, это серьезная потеря для «Енисея». Но к тому моменту соцсети клубные он уже перерос. Став старше, ему надо было идти дальше. Чем он и воспользовался, чему я рад. Как рад и тому, что он успел за это время поработать в отделе соцсетей «Р-Спорта». За Дениса Петровского (бывший спортивный директор клуба) я рад. У него все хорошо в Сочи, переехал поближе к морю. Поддерживаем тоже отношения. В том виде, в котором есть «Енисей» сейчас – он не нужен даже местным. Пока не будет проведено структурных больших изменений, рассчитывать на то, что команда вернется, не стоит. Хотя здесь надо искать бюджет, искать новую управленческую команду и ставить дальше цели и задачи», – поделился мнением Конов.

Полную версию интервью читайте здесь.

Фото: Матвей Сысоев

 

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