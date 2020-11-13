Василий Конов: «В том виде, в котором есть «Енисей» сейчас, – он не нужен даже местным»

Журналист Василий Конов, кажется, совсем не спит. Основная работа исполнительным директором в Медиагруппе «Россия сегодня», фактически полноценное СМИ в Телеграме, новый проект с видеоинтервью. Ощущение, что ему интересно все на свете. Хотя обычно журналисты со стажем выгорают и превращаются в скучных моралистов. В эксклюзивном интервью Sibnovosti.ru он поделился ожиданиями от своего канала на Youtube, оценил шансы российских клубов на евровесну и рассказал, что нужно футбольному «Енисею» для возвращения в Премьер-лигу.

- Василий, начну с актуального. У вас теперь свой канал на Youtube. Каковы причины его появления? Казалось бы, такого контента достаточно на рынке… Какие цели преследуете, чего ожидаете?

- У меня достаточно часто выходили тексты. Большой блок был в условиях карантина. И тогда возникла мысль: не попробовать ли еще и снимать это на видео. Дополнительно к текстам, которые выходят. Попробовал. Не могу сказать, что сильно доволен. Хотя те три интервью, которые вышли (с Исмаиловым, Широковым и Траньковым), хорошо разошлись в плане цитируемости. Особенно это было заметно на Широкове. Измаилов вообще попал в топ «Яндекса» со своей историей про скинхедов, его взяли и зарубежные СМИ. Что касается цитируемости, я очень доволен. Что касается просмотров, я не рассчитывал на какие-то сумасшедшие цифры. Понимаю прекрасно, как пошли подобные проекты со спортивными интервью у Паши Занозина, Маши Командной. Условные 350 тысяч для спортивного интервью вполне себе нормальная цифра. Если Исмаилов 30 тысяч просмотров набрал достаточно быстро, то с Широковым 10 тысяч были только спустя первую неделю. Здесь есть к чему стремиться. Надо работать над продвижением. Это визуальное приложение к Телеграму и тому, что я делаю по основной работе.

- Из коллег-друзей кого можете выделить в русском Youtube прямо сейчас?

- Арустамяна. Мне нравится, что он делает и с точки зрения интервью, и с точки зрения документальных репортажей. Это если брать классическую журналистику. У Васи (Уткина) очень крутой канал: достаточно часто обновляется, при этом там есть реплики, проект, связанный с футбольной командой. Там очень много разного контента.

- И Витя Кравченко там уже есть…

- Ну, конечно. Здесь, если мы говорим о классической журналистике, то это Нобель. Если о развлекательной и постановочной, то у Васи.

- Почему не Дудь и не Красава?

- Так вы спросили про спорт…

- Я спросил про русский Youtube …

- А, вообще… Ух…Это очень глобально.

- Я уточню вопрос: вы не собираетесь на их поляну заходить? Условного Дудя, Красавы, Пивоварова? Ведь ваш Телеграм не только спорту посвящен, там что угодно можно прочитать, что в жизни происходит…

- Вообще, конечно, в идеале разговаривать с людьми, которые интересны мне. Я понимаю, что если запишу интервью с кем-то из классических танцовщиков о балете, то рассчитывать на какие-то просмотры в принципе не приходится. Я боюсь, что и цитируемости тоже не будет. Наверное, если это делать, то делать чуть позже. Хотя мне, конечно, было бы интересно поговорить и с театральными актерами, и с теми, кто представляет музыкальный российский театр.

- Еще из актуального… На этой неделе Дзюба жег как мог… Ваше отношение к этой истории?

- У меня достаточно простое отношение к ситуации, в которой оказался Артем. Это его личное дело, его личная жизнь, в которую никто не имеет права вмешиваться. Те, кто в это вмешались, должны нести уголовную ответственность, согласно закону РФ.

- Вам чья позиция ближе: Скабеевой из программы «60 минут» или Вани Урганта?

- Я считаю, что ни в одном, ни в другом случае обсуждения не должно было быть в принципе. Что касается, «60 минут» – это такое же вмешательство в частную жизнь, как и со стороны тех, кто украл видео. Абсолютно идентичная ситуация. Я сильно сомневаюсь, что кто-то с ВГТРК звонил Артему и спрашивал разрешения на использование фотографий, скринов и муссирование этой темы. Этого не должно было быть. Что касается Вани, там с чувством юмора все в порядке, но я не думаю, что от этого добавилось позитивных эмоций у самого Артема. Для него – чем быстрее это все забудут, тем лучше. Это же касается эфира у Собчак.

- Что касается российского чемпионата: вас лично не удручает, что 12 матчей русские клубы без побед в еврокубках? Разделяете ли вы точку зрения, что это уровень нашего футбола?

- У меня не было никаких иллюзий относительно выступлений российских клубов в еврокубках. Когда мы изначально это с друзьями обсуждали, я говорил, что неважно, кто попадет. В лучшем случае это третье место в Лиге чемпионов и выход весной в Лигу Европы. У ЦСКА шансы пока остаются, у остальных команд все гораздо хуже. У «Краснодара», наверное, все будет зависеть от домашнего матча с французами. Что касается «Зенита» и «Локомотива» – даже не буду прогнозировать. Мне кажется, у «Зенита» был очень хороший шанс дома с «Лацио», который они не использовали. Это, безусловно, общий уровень российского футбола, к большому сожалению. Это отсутствие должной интенсивности с сильными соперниками. Это большое количество проходных матчей при большом количестве перелетов, совершенно не нужных. Те реформы, которые с этого года были произведены в Кубке России, турнир интересней не сделали, не добавили какой-то интриги, которую все ждали от увеличения количества клубов. Эта затея больше навредила, чем помогла.

- Не могу не спросить про наш футбольный «Енисей». Знаю, что вы следили за его движениями. Я сегодня проверил, Твиттер «Енисея» что-то писал 17 октября 2020 года, то есть он практически в полумертвом состоянии. Насколько здесь важна роль личности в истории? И как относитесь к тому, что такие яркие провинциальные проекты умирают, едва родившись?

- «Енисей» пошумел и перед выходом в премьер-лигу, и после вылета. Достаточно серьезный был момент. Конечно, обидно фактически терять команду. В данном случае нужно отдать должное тем, кто работал, когда «Енисей» выстрелил. Мы достаточно много узнали имен. Забрали Меркиса (Стас Меркис, бывший пресс-атташе клуба) в Москву – мне кажется это удачный трансфер, в том числе и для всех, с кем он работает сейчас. Конечно, на мой взгляд, это серьезная потеря для «Енисея». Но к тому моменту соцсети клубные он уже перерос. Став старше, ему надо было идти дальше. Чем он и воспользовался, чему я рад. Как рад и тому, что он успел за это время поработать в отделе соцсетей «Р-Спорта». За Дениса Петровского (бывший спортивный директор клуба) я рад. У него все хорошо в Сочи, переехал поближе к морю. Поддерживаем тоже отношения. В том виде, в котором есть «Енисей» сейчас – он не нужен даже местным. Пока не будет проведено структурных больших изменений, рассчитывать на то, что команда вернется, не стоит. Хотя здесь надо искать бюджет, искать новую управленческую команду и ставить дальше цели и задачи.

- Если клуб бюджетный, он на 95% зависит от того, любит власть футбол или нет…

- Я нахожусь в лагере тех, кто категорически против содержания клубов на бюджетные средства. Ищите у спонсоров. Мне кажется, что Красноярск достаточно интересный регион в плане работы с коммерческими структурами, которые так или иначе могут финансировать футбольный клуб. При должном подходе они со своей рекламой могут выйти и на федеральный уровень, если клуб вернется в Премьер-лигу. Я говорю не про перераспределение бюджетных средств, а про то, что профессиональный спорт должен либо финансировать себя сам, либо через спонсоров. Сколько у вас крупных предприятий, которые могут дать деньги на профессиональный спорт?

- Много. Но некоторые из них, к сожалению, спонсируют команды в Москве.

- Вот. А зачем они спонсируют команды в Москве? Надо, чтобы они спонсировали местные команды. В этом смысл. Есть богатые структуры, которые все равно тратят на профессиональный спорт. Я понимаю, что проще пойти, купить себе место на футболке ЦСКА, предположим. Вы же тратите эти деньги. Почему вы не хотите потратить эти деньги на «Енисей» на эксклюзивной основе, чтобы там вообще больше не было никаких спонсоров и помочь команде выйти в премьер-лигу? Все будут видеть футболку «Енисея» только с вашим логотипом. У вас 30 туров. Вы получаете себе 30 телеэфиров по полтора часа, часть из которых будут в федеральном эфире. Это мы не считаем фотографии, которые будут в прессе, на сайтах, в выпусках спортивных новостей… Мне кажется, что это гораздо интереснее для местного бизнеса, чем просто пойти и взять что-то готовое в Москве и Питере. Сделайте свое! Должны же быть амбиции относительно того, что вы работаете там, где находится эта спортивная структура. Не важно, футбольный, хоккейный клуб. Прямая ассоциация, в том числе и для местной аудитории, как мне кажется, очень важна. Ты приходишь на работу, ты знаешь, что часть того, что ты заработал на заводе, идет, в том числе, и на футбольный клуб. Ты после работы идешь на футбол и понимаешь, что имеешь к этому отношение.

- Не так давно беседовал с Кириллом Набутовым, он вообще сказал, что футбол не для России, особенно не для сибирских, уральских и дальневосточных широт, где зима 10 месяцев в году. Разделяете эту точку зрения?

- Нет, конечно! В футбол можно играть где угодно. Если уж совсем тяжело, можно играть в манеже, что собственно «Енисей» неоднократно делал. Можно строить современные стадионы с козырьками и подогревом, я не вижу в этом никаких проблем. Сейчас уже прямой зависимости любого вида спорта от климатических условий, наверное, не существует. Если только вы не захотите в -40 градусов сыграть на открытом воздухе. Тогда могут возникнуть проблемы. Я помню в Москве в Еврокубке, когда я стоял на стадионе «Динамо», было -20 градусов. Никаких проблем не было ни у футболистов, ни у зрителей – полный стадион. Понятно, что тебе не комфортно, но ты же понимаешь, что идешь на футбол, соответствующим образом одеваешься.

- «Матч-ТВ» исполнилось пять лет. Вы могли иметь к нему отношение. С точки зрения журналистики: как вам концепт канала? Оправдал ли он ожидания, когда его всей страной мы рожали.

- Его рожала достаточно ограниченная группа менеджеров. Я с интересом наблюдаю, что будет во второй пятилетке с учетом того, что часть руководителей покинула канал летом и осенью. Сейчас будет, видимо, перезапуск, что-то новое. На это новое будет интересно посмотреть. Что касается того, оправдал он или не оправдал ожидания… Для меня спортивное телевидение – это всегда прямые трансляции спортивных мероприятий. На данном этапе «Матч-ТВ», «Первый канал» и «Рен-ТВ» полностью закрывают мои потребности в прямых спортивных эфирах. Если я хочу смотреть сборную по фигурному катанию, я включаю «Первый». Если нужно посмотреть бокс, я включаю «Рен-ТВ». Если хочу посмотреть премьер-лигу, то «Матч-ТВ» или «Матч-Премьер». Спасибо друзьям, которые подарили бесплатный доступ к «ОККО». Если нужна английская премьер-лига, я включаю «ОККО». Нужно понимать еще, что потреблять спортивный контент в таком объеме, может только человек с большим количеством свободного времени. Я реально смотрю два-три эфира в неделю в лучшем случае. Стандартный рабочий день с 7 утра до 10 вечера. Это не значит, что я все время в офисе, но это означает, что я все это время на связи. Дальше у тебя остаются выходные, которые на самом деле больше становятся рабочими днями, чем будни, потому что все спортивные события основные всегда выпадают на субботу-воскресенье. У тебя профессиональная нагрузка в эти дни возрастает. Помимо работы и спортивных трансляций есть еще семья, которой нужно уделять время. Поэтому на большое количество спортивных трансляций времени не остается. Тем более, что помимо спорта есть еще масса всего интересного, надо же и в театр сходить, и кино посмотреть, и новый сериал.

текст: Дмитрий Усков

фото: Матвей Сысоев