Главный тренер «Сокола» Владислав Хромых ушел в отставку

Руководство хоккейного клуба «Сокол» и главный тренер Владислав Хромых достигли договоренности о расторжении контракта.

Как рассказали в пресс-службе клуба, отставка связана с семейными обстоятельствами.

Владислав Хромых возглавил «Сокол» весной 2019 года, после победы на Всемирной зимней Универсиаде-2019, где специалист выступал главным тренером студенческой сборной России. На тренерском мостике «Сокола» Хромых провел 78 игр и одержал 41 побед, процент побед составил 52,5%.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Андрей Никишов.

Напомним, перед началом сезона в хоккейном клубе сменился директор. Вместо Сергея Рабцуна на пост вернулся Денис Луговик, возглавлявший структуру с 2010 по 2015 годы.

Фото: Редярск