Перенесены матчи баскетбольного «Енисея» в рамках регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ

Баскетбольный «Енисей» предупредил о переносах матчей мужской команды в рамках регулярного Чемпионата Единой Лиги ВТБ. Из-за пандемии «Астана» не смогла организовать въездные визы в Казахстан для игроков красноярской команды. Поэтому казахский клуб обратился к руководству БК «Енисей» с просьбой о переносе матча с 14 ноября на 4 февраля. Это решение согласовано.

Кроме того, для оптимизации календаря директор Чемпионата Единой Лиги ВТБ одобрил новую дату матча БК «Енисей» - «Зелена Гура». Игра состоится 6 декабря.

Также коррективы внесены в расписание женской команды БК «Енисей». Встреча со «Спартой и К», назначенная на 6 декабря, перенесена с 16:00 на 19:00.