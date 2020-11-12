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Перенесены матчи баскетбольного «Енисея» в рамках регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ

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Красноярск
17:50 12 Ноября 2020
эпидемия, вирус, перенос, игра, енисей, баскетбол, спорт, в красноярске, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
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Баскетбольный «Енисей» предупредил о переносах матчей мужской команды в рамках регулярного Чемпионата Единой Лиги ВТБ. Из-за пандемии «Астана» не смогла организовать въездные визы в Казахстан для игроков красноярской команды. Поэтому казахский клуб обратился к руководству БК «Енисей» с просьбой о переносе матча с 14 ноября на 4 февраля. Это решение согласовано.

Кроме того, для оптимизации календаря директор Чемпионата Единой Лиги ВТБ одобрил новую дату матча БК «Енисей» - «Зелена Гура». Игра состоится 6 декабря.

Также коррективы внесены в расписание женской команды БК «Енисей». Встреча со «Спартой и К», назначенная на 6 декабря, перенесена с 16:00 на 19:00.

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