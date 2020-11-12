12 ноября
Красноярск
погода +2 °C
76.21
 
€ 90.05
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Футбольный «Енисей» проиграл аутсайдеру чемпионата

Главная Спорт
Красноярск
11:05 12 Ноября 2020
красноярск, спорт, футбол, енисей
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Футболисты «Енисея» проиграли коллективу «Томь» со счетом 0:1. Игра прошла накануне в манеже «Футбол-Арена «Енисей». Единственный гол в матче на 82-й минуте забил Олег Шалаев, который воспользовался ошибкой защитников красноярцев и замкнул головой верховую передачу.

«Мы предполагали, что получится  тяжелая игра. Состав, который сегодня вышел на поле, вытаскивал все предыдущие матчи, мы играем одними и теми же игроками. Закономерно, что пришло время усталости футболистов, этот момент настал сегодня. Было видно, что не хватает эмоций и сил, поэтому получился такой итог. В принципе получилась равная игра, не забили свои моменты. Поздравляю соперника с победой, им очки сейчас нужнее. Сами намерены готовиться дальше. Планируем дать игровое время футболистам, которые провели мало игр в текущем сезоне. Пусть выходят и доказывают свою состоятельность», – сказал после матча главный тренер «Енисея» Александр Алферов

После этой встречи красноярцы опустились на 12 строчку в турнирной таблице. В активе «Енисея» по-прежнему 30 очков после 21 игры. Томичи, возглавляемые Александром Кержаковым, поднялись на предпоследнее место в таблице Олимп-Первенства ФНЛ.

Следующую игру красноярцы проведут на выезде в Брянске. 15 ноября пройдет встреча с местным «Динамо-Брянск».

Фото: ФК "Енисей"

Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярские самбисты завоевали медали чемпионата мира впервые с 2002 года

Красноярские самбисты завоевали медали чемпионата мира впервые с 2002 года

11 Ноября 2020 г.
Соревнования прошли в Сербии
Новости Красноярска: «Сокол» одержал победу в заключительном домашнем матче

«Сокол» одержал победу в заключительном домашнем матче

11 Ноября 2020 г.
Игра прошла при пустых трибунах
Новости Красноярска: Ближайшая игра волейбольного «Енисея» перенесена

Ближайшая игра волейбольного «Енисея» перенесена

10 Ноября 2020 г.
Игроки продолжают массово болеть коронавирусом
Новости Красноярска: «Сокол» усилился двумя игроками из КХЛ

«Сокол» усилился двумя игроками из КХЛ

10 Ноября 2020 г.
В непростой для команды период прибыло усиление из клуба-партнера
Новости Красноярска: Утверждены даты первенства мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров в Красноярске

Утверждены даты первенства мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров в Красноярске

10 Ноября 2020 г.
Соревнования состоятся с 15 по 28 марта
Новости Красноярска: Баскетбольный «Енисей» одержал первую победу в сезоне

Баскетбольный «Енисей» одержал первую победу в сезоне

9 Ноября 2020 г.
Красноярцы обыграли коллектив «ПАРМА»
Новости компаний
12/11
Сбербанк соберет предпринимателей Сибири на форуме «СБЕР Бизнес | Live»
12/11
Жители Красноярского края могут отправлять посылки по номеру телефона
11/11
СГК запустила электрический генератор пара для красноярского молокозавода
11/11
В СФУ пройдёт онлайн-ярмарка вакансий
10/11
Регистрация школьников на мейкертон «Политех#Делайснами — 2020»
09/11
Руководители теплосбытового подразделения СГК в Красноярске будут проводить личные приемы жителей по Viber
06/11
«КрасКом» получил акт готовности к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов
06/11
Ипотека с господдержкой продлена: в Сбербанке – от 6,1%
06/11
Почта России продлила акцию по бесплатной доставке экспортных посылок
05/11
В СФУ появятся онлайн-курсы по управлению рисками при инвестировании
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Автогонщица из Красноярска решила стать мэром Магадана

Автогонщица из Красноярска решила стать мэром Магадана

12 Ноября 2020 г.
Оксана Яковлева подала документы для конкурсной комиссии
Новости Красноярска: В Зеленой Роще сбили двух девушек-пешеходов

В Зеленой Роще сбили двух девушек-пешеходов

12 Ноября 2020 г.
Происшествие случилось на улице Воронова
Новости Красноярска: Все предприятия Компании En+ Group получили паспорта готовности к отопительному периоду от Минэнерго России

Все предприятия Компании En+ Group получили паспорта готовности к отопительному периоду от Минэнерго России

12 Ноября 2020 г.
Приказы подписаны Министерством энергетики РФ
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru