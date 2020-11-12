Футбольный «Енисей» проиграл аутсайдеру чемпионата

Футболисты «Енисея» проиграли коллективу «Томь» со счетом 0:1. Игра прошла накануне в манеже «Футбол-Арена «Енисей». Единственный гол в матче на 82-й минуте забил Олег Шалаев, который воспользовался ошибкой защитников красноярцев и замкнул головой верховую передачу.

«Мы предполагали, что получится тяжелая игра. Состав, который сегодня вышел на поле, вытаскивал все предыдущие матчи, мы играем одними и теми же игроками. Закономерно, что пришло время усталости футболистов, этот момент настал сегодня. Было видно, что не хватает эмоций и сил, поэтому получился такой итог. В принципе получилась равная игра, не забили свои моменты. Поздравляю соперника с победой, им очки сейчас нужнее. Сами намерены готовиться дальше. Планируем дать игровое время футболистам, которые провели мало игр в текущем сезоне. Пусть выходят и доказывают свою состоятельность», – сказал после матча главный тренер «Енисея» Александр Алферов

После этой встречи красноярцы опустились на 12 строчку в турнирной таблице. В активе «Енисея» по-прежнему 30 очков после 21 игры. Томичи, возглавляемые Александром Кержаковым, поднялись на предпоследнее место в таблице Олимп-Первенства ФНЛ.

Следующую игру красноярцы проведут на выезде в Брянске. 15 ноября пройдет встреча с местным «Динамо-Брянск».

Фото: ФК "Енисей"