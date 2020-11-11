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Красноярские самбисты завоевали медали чемпионата мира впервые с 2002 года

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Красноярск
16:00 11 Ноября 2020
в красноярске, спорт, в красноярском крае, борьба, победа, чемпионат мира
Автор: Sibnovosti.ru
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Сборная России по самбо вернулась с чемпионата мира, который проходил в сербском городе Нови-Сад. В составе национальной сборной выступали красноярские борцы и они отличились призовыми местами.

Так, в категории свыше 80 килограмм золотую медаль завоевала Ольга Артошина.

«Мы с тренером шли к этому долгих 11 лет. Все что было запланировано в отборочном периоде, мы выполнили. Сделали все, что от нас зависело и добились желаемого результата».

Еще одним призером мирового форума стал красноярец Александр Матайс, он стал серебряным призером в весовой категории до 62 килограмм.

Стоит отметить, что это первые медали красноярцев на мировом чемпионате по самбо за последние 18 лет.  

Фото: kraysport.ru

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