Красноярские самбисты завоевали медали чемпионата мира впервые с 2002 года

Сборная России по самбо вернулась с чемпионата мира, который проходил в сербском городе Нови-Сад. В составе национальной сборной выступали красноярские борцы и они отличились призовыми местами.
Так, в категории свыше 80 килограмм золотую медаль завоевала Ольга Артошина.
«Мы с тренером шли к этому долгих 11 лет. Все что было запланировано в отборочном периоде, мы выполнили. Сделали все, что от нас зависело и добились желаемого результата».
Еще одним призером мирового форума стал красноярец Александр Матайс, он стал серебряным призером в весовой категории до 62 килограмм.
Стоит отметить, что это первые медали красноярцев на мировом чемпионате по самбо за последние 18 лет.
Фото: kraysport.ru