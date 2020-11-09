Баскетбольный «Енисей» одержал первую победу в сезоне

Мужская команда волейбольного клуба «Енисей» победила на выезде команду «ПАРМА». Встреча прошла накануне в Перми во Дворце спорта «Молот» и закончилась со счетом 67:84 в пользу гостей. Самыми результативными в составе красноярцев стали Михаил Кулагин, который набрал 26 очков, сделал 6 подборов, 2 передачи и 2 перехвата, а также американские легионеры «Енисея» Дастин Хог и Лейтон Хэммондс. Хог отметился 12 очками, 12 подборами и 3 результативными передачами, а Хэммондс в свою очередь набрал 14 очков, 5 подборов и 3 передачи.

«Думаю, наша команда сегодня хотела выиграть больше, чем соперник. У нас также были проблемы с нехваткой игроков. Понимаю, что «ПАРМА» тоже долго не проводила официальных матчей и выпала из ритма, но это не умаляет нашего достоинства и того, что мы проявили характер», – прокомментировал итог встречи и.о. главного тренера красноярцев Павел Дергачев.

Следующий матч в Единой лиге ВТБ «Енисей» проведет также на выезде. 14 ноября состоится игра в Нур-Султане с командой «Астана».

Фото: БК "Енисей"