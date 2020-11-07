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Футболисты «Енисея» победили на выезде

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Красноярск
21:00 7 Ноября 2020
спорт, футбол, енисей, красноярск, в красноярске, победа
Автор: Sibnovosti.ru
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Игроки мужской команды футбольного клуба «Енисей» одержали выездную победу. В рамках 20-ого тура Олимп-Первенства ФНЛ они встречались в Москве с командой «Чертаново», матч закончился со счетом 1:2 в пользу гостей.

В составе красноярцев забитыми мячами отметились нападающий Анзор Саная и защитник Никита Глушков.

После этой победы красноярцы поднялись на 9-ую строчку в турнирной таблице ФНЛ. После 20 проведенных игр в активе «Енисея» 30 очков.

Следующую игру красноярцы проведут дома. 11 ноября состоится матч с «Томью».

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