Футболисты «Енисея» победили на выезде

Игроки мужской команды футбольного клуба «Енисей» одержали выездную победу. В рамках 20-ого тура Олимп-Первенства ФНЛ они встречались в Москве с командой «Чертаново», матч закончился со счетом 1:2 в пользу гостей.

В составе красноярцев забитыми мячами отметились нападающий Анзор Саная и защитник Никита Глушков.

После этой победы красноярцы поднялись на 9-ую строчку в турнирной таблице ФНЛ. После 20 проведенных игр в активе «Енисея» 30 очков.

Следующую игру красноярцы проведут дома. 11 ноября состоится матч с «Томью».