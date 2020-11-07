Хоккейный «Енисей» начал новый чемпионат с уверенной победы

Хоккеисты красноярского «Енисея» уверенно стартовали в Суперлиге чемпионата России по хоккею с мячом 2020/2021. В матче 1 тура на стадионе «Енисей» красноярцы принимали команду «Уральский Трубник» из Первоуральска (Свердловская область). Встреча завершилась со счетом 9:2 в пользу красноярцев.

В составе красноярцев забитыми мячами отличились Егор Дашков, Дмитрий Макаров, Артем Ахметзянов, Семен Чупин, Марат Шарипов, шведский легионер Адам Гилльям, а также лидер атак красноярцев Алмаз Миргазов, на счету которого голевой хет-трик.

Стоит отметить, что из-за карантина матч пропускали несколько игроков «Енисея» из основного состава – Сергей Ломанов, Олег Толстихин, Тимофей Безносов, Николай Коньков, Илья Лопатин и другие.

Следующий матч красноярцы также проведут на домашней арене. Во вторник, 10 ноября, состоится игра с командой «Сибсельмаш» (Новосибирск).

Из-за ограничительных мер, принятых на территории Красноярского края, встреча пройдет без зрителей.

Фото: пресс-служба ХК "Енисей"