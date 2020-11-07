«Сокол» прервал свою серию поражений

Хоккейный «Сокол» прервал свою неудачную серию из 9 матчей кряду. Накануне на льду «Платинум Арена» красноярцы встречались с ижевским коллективом «Ижсталь». Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу «крылатых». Заброшенными шайбами в составе красноярцев отличились нападающие Егор Лобанов и Сергей Шестаков, а также защитник Дмитрий Цыганов.

«Эта победа была для нас долгожданной. Ребята сыграли сегодня по заданию, очень самоотверженно. Правда, опять была парочка ненужных удалений. Хорошее сегодня было меньшинство: отстояли, приняли на себя все шайбы, которые можно было принять. Ну, и хорошие голы сегодня забили», – прокомментировал итог встречи главный тренер «Сокола» Владислав Хромых

Благодаря этой победе красноярцы поднялись с последней строчки турнирной таблицы ВХЛ. Сейчас «крылатые» расположились на 24 месте с 10 набранными очками. Следующую игру «Сокол» проведет уже завтра, 8 ноября, против трехкратного чемпиона ВХЛ нефтекамского «Тороса». Начало встречи в 17:00.

Напомним, что по указу главы региона, все матчи проводятся без зрителей из-за сложной эпидемиологической обстановки. Игру можно будет посмотреть в прямом эфире на сайте ВХЛ.

Фото: пресс-служба ХК "Сокол"