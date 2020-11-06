Футбольный «Енисей» оштрафован на 10 тысяч рублей

Футбольный клуб «Енисей» оштрафован за поведение своих болельщиков во время последней домашней игры первенства ФНЛ между красноярцами и коллективом «Нижний Новгород». Решение принято на заседании КДК РФС.

«В соответствии со статьей 112 Дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 Дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений — оштрафовать футбольный клуб «Енисей» на 10 000 рублей», - сообщается на сайте РФС.

Напомним, игра между командами состоялась в Красноярске 1 ноября и завершилась минимальной победой гостей. Руководство красноярского клуба осталось недовольно работой главного арбитра и обратилось в Судейский комитет Российского футбольного союза.

Фото: ФК "Енисей"