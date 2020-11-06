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Хоккейные «Сокол» и «Енисей» в выходные проведут домашние матчи

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Красноярск
11:00 6 Ноября 2020
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Автор: Sibnovosti.ru
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Домашние матчи хоккейных команд Красноярска «Сокола» и «Енисея» пройдут при пустых трибунах. В субботу, 7 ноября, красноярская команда по бенди проведет первый матч Чемпионата России. Встреча с «Уральским трубником» начнется в 17:00. Напомним, что все силы «Енисея» брошены на Суперлигу, так как Международная федерация хоккея с мячом отменила проведение в этом году Кубка мира среди клубов. Турнир должен был состоятся в Красноярске 17-20 декабря.

«Сокол» в пятницу, 6 ноября, в 19:00 встретится на льду «Платинум Арены» с «Ижсталью». После 9 поражений подряд положение красноярской команды незавидное – последняя строчка в турнирной таблице ВХЛ.

В воскресенье, 8 ноября, «крылатые» сыграют с «Торосом». Начало встречи в 17:00

 

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