«Сокол» уступил «Нефтянику» при пустых трибунах

«Сокол» уступил «Нефтянику» в первом матче домашней серии. Игра прошла при пустых трибунах в соответствии с новым указом губернатора.

Единственный гол в составе «крылатых» забил нападающий Платон Попов на 29-ой минуте матча. Итог встречи 1:4 в пользу гостей. Это девятое поражение «Сокола» подряд. На послематчевой пресс-конференции главный тренер красноярской команды Владислав Хромых отметил, что команде было трудно играть без поддержки болельщиков.

«Непривычно, конечно, играть без зрителей. Это больше похоже на тренировочную игру, так как поддержки с трибун нет. Но и в этих условиях надо находить в себе силы, характер волю и играть с первой до последней минуты. Пропускаем быстрые шайбы, концентрация в первые смены отсутствует. Только потом начинаем включаться. Я считаю, что сегодня мы неплохо сыграли во втором и третьем периоде, в атакующем стиле. К тому же, мы забиваем очень тяжело. Где-то не везет, мастерства, может, не хватает. Да, это уже девятый проигрыш подряд, тяжелый груз. Надо это пережить и настраиваться на следующий матч», — заявил Хромых.

Отметим, что все матчи домашней серии «Сокол» проведет без зрителей на трибунах. Впереди игры с «Ижсталью», «Торосом» и «Молотом-Прикамье».

Фото: ХК "Сокол"



