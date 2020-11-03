Во-первых, это красиво?

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Красноярск
13:10 3 Ноября 2020
соревнования, чемпионат, красноярск, спорт
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске состоялся Чемпионат России по бодибилдингу. Изначально соревнования планировалось провести в Севастополе, однако там местными властями было принято решение отменить все спортивно-массовые мероприятия из-за коронавируса.

Для переноса рассматривались Красноярск, Краснодар, Санкт-Петербург, Ярославль и Москва. Но по совокупности всех факторов, Красноярск оказался предпочтительней других вариантов, рассказали в Федерации бодибилдинга России.

В итоге в минувшие выходные зрелищные соревнования состоялись. Представляем фотоотчет от Александра Паниотова.

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