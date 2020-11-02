Баскетбольный «Енисей» разгромлен армейцами Москвы

Игроки мужской команды баскетбольного клуба «Енисей» проиграли гранду европейского баскетбола – московскому ЦСКА. Игра состоялась в прошедшее воскресенье, 1 ноября, и закончилась со счетом 109:60 (24:12, 31:22, 20:13, 34:13) в пользу армейцев.

Самым результативным в составе «Енисея» стал воспитанник ЦСКА Михаил Кулагин, который набрал 21 очко, сделал 3 подбора, а также по 1 передачи и перехвату. Североамериканский легионер Дастин Хог стал вторым по результативности у красноярцев, в его активе 10 очков, 2 подбора и 1 результативная передача. Также отметился американец Лейтон Хэммондс: 8 набранных очков, а также 5 подборов, 2 передачи и 3 перехвата.

Это поражение для «Енисея» стало четвертым подряд и в настоящее время красноярцы расположились на последнем месте в турнирной таблице Единой Лиги ВТБ.

Следующую игру подопечные Дражена Анзуловича проведут также на выезде. В это воскресенье состоится матч с коллективом "ПАРМА" в пермском универсальном дворце спорта «Молот».

Фото: ПБК ЦСКА/Михаил Сербин