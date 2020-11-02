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Хоккейный «Сокол» потерпел поражение в заключительном матче выездной серии

Главная Спорт
Красноярск
09:04 2 Ноября 2020
хоккей, сокол, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Хоккейный «Сокол» на выезде в Учалах уступил местному «Горняку». Для красноярской команды это был заключительный матч текущей выездной серии. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда.

На первых минутах матча счет открыл защитник «Сокола» Дмитрий Цыганов. Через несколько минут форвард «Горняка» Данил Мыльников сравнял счет, однако нападающий Василий Стрельцов вернул преимущество «крылатым». В итоге первый период завершился со счетом 2:1 в пользу «Сокола».

Во втором и третьем периоде преимущество было на стороне хозяев площадки – «Соколу» не удалось забить ни одной шайбы. У «Горняка» отличились Сетдиков и Щемеров.

«Не получилось у нас концовку дотерпеть, сыграть грамотно без ошибок. Каждую игру, те, кто находится у нас в концовке портачат. Пропускаем эти шайбы ненужные. Сегодняшняя игра не исключение. Ненужные удаления в зоне атаки опытного игрока, я не знаю, как уже объяснять людям, которые столько лет в хоккее», - отметил главный тренер ХК «Сокол» Владислав Хромых в ходе послематчевой пресс-конференции.

 

фото: ХК «Сокол»

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