Футбольный «Енисей» дома уступил «Нижнему Новгороду»

«Енисей» уступил «Нижнему Новгороду» в матче 19-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча в Красноярске завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей. При этом победный гол был забит уже на второй минуте – отличился капитан нижегородцев Александр Сапета.

По ходу встречи возникали неоднозначные моменты, которые руководство «Енисея» намерено оспорить в Судейском комитете РФС со всей доказательной базой.

«Во многом ключевым - и от этого, не менее спорным - стал эпизод на 70 минуте игры. Еще раз судейский свисток промолчал, когда защитники гостей остановили руками Хуана Лескано, в тот момент наш нападающий был готов в одиночестве убежать к воротам «Нижнего Новгорода». Главный арбитр не заметил очевидного нарушения и никак не наказал гостей за грубое нарушение», - пояснили в пресс-службе «Енисея».

После этой встречи «Енисей» занимает 10 место в турнирной таблице ФНЛ. Красноярская команда начинает подготовку к матчу с «Чертаново», который состоится 7 ноября в Москве.

фото: ФК «Енисей»