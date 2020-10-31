Красноярский «Сокол» продолжает проигрывать

Игроки хоккейного «Сокола» продолжают пятиматчевое выездное турне. В четвертой игре красноярцы играли в Воскресенске против местного «Химика». Матч закончился со счетом 5:2 в пользу подмосковной команды. У красноярцев забитыми шайбами отметились игрок обороны Александр Гопиенко и форвард Антон Вилков.

«На игру готовились стандартно: разобрали команду, было понимание, как играть и с кем играем. Но пока…Главное, что ошибаются опытные игроки, а компенсировать эти ошибки они не могут, забить те шайбы, что нам очень нужны, как воздух. К сожалению, мы пока проигрываем. У нас всё «закопано» в собственных ошибках. Не соперники нас обыгрывают – мы подарок делаем. Как Дед Мороз на Рождество разносит подарки, так и мы, третью или четвертую в поездке этой раз подарили, два подарили. Соперник не отказывается, пользуется этими подарками», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Сокола» Владислав Хромых.

Это поражение для «Сокола» стало седьмым к ряду. В настоящее время красноярский клуб расположился на предпоследней строчке в турнирной таблице ВХЛ, с 8 очками после 13 проведенных игр.