31 октября
Красноярск
погода 0 °C
79.33
 
€ 92.63
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярский «Сокол» продолжает проигрывать

Главная Спорт
Красноярск
13:30 31 Октября 2020
сокол, красноярск, спорт, хоккей
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Игроки хоккейного «Сокола» продолжают пятиматчевое выездное турне. В четвертой игре красноярцы играли в Воскресенске против местного «Химика». Матч закончился со счетом 5:2 в пользу подмосковной команды. У красноярцев забитыми шайбами отметились игрок обороны Александр Гопиенко и форвард Антон Вилков.

«На игру готовились стандартно: разобрали команду, было понимание, как играть и с кем играем. Но пока…Главное, что ошибаются опытные игроки, а компенсировать эти ошибки они не могут, забить те шайбы, что нам очень нужны, как воздух. К сожалению, мы пока проигрываем. У нас всё «закопано» в собственных ошибках. Не соперники нас обыгрывают – мы подарок делаем. Как Дед Мороз на Рождество разносит подарки, так и мы, третью или четвертую в поездке этой раз подарили, два подарили. Соперник не отказывается, пользуется этими подарками», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Сокола» Владислав Хромых.

Это поражение для «Сокола» стало седьмым к ряду. В настоящее время красноярский клуб расположился на предпоследней строчке в турнирной таблице ВХЛ, с 8 очками после 13 проведенных игр.

Спорт / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Волейбольный «Енисей» пропустит полуфинальный этап Кубка России

Волейбольный «Енисей» пропустит полуфинальный этап Кубка России

31 Октября 2020 г.
В команде обнаружен коронавирус
Новости Красноярска: Волейболисты «Енисея» проиграли казанскому «Зениту»

Волейболисты «Енисея» проиграли казанскому «Зениту»

30 Октября 2020 г.
Счет по сетам – 1:3 в пользу гостей
Новости Красноярска: ФК «Енисей» прервал победную серию

ФК «Енисей» прервал победную серию

29 Октября 2020 г.
Накануне красноярцы сыграли вничью со «Спартаком-2»
Новости Красноярска: Скончался директор хоккейного «Енисея» Юрий Елизарьев

Скончался директор хоккейного «Енисея» Юрий Елизарьев

28 Октября 2020 г.
Это подтвердили в пресс-службе клуба
Новости Красноярска: В футбольном «Енисее» новый старый главный тренер

В футбольном «Енисее» новый старый главный тренер

27 Октября 2020 г.
Эпопея окончилась
Новости Красноярска: Красноярец Евгений Устюгов лишился трех олимпийских медалей

Красноярец Евгений Устюгов лишился трех олимпийских медалей

27 Октября 2020 г.
Он признан виновным в нарушении антидопинговых правил
Новости компаний
30/10
«Ростелеком» в 10 раз увеличил пропускную способность сети для жителей Шарыпово Красноярского края
29/10
В СФУ пройдут Дни открытых дверей в онлайн-режиме
29/10
«Ростелеком» построил 3 базовых станции сотовой связи для жителей удаленных районов Красноярского края
28/10
Сбер проведёт первую в России онлайн-конференцию AI Journey Junior для школьников
28/10
Красноярцы все больше играют онлайн и возвращаются на «удаленку»
27/10
Утверждены новые даты проведения Artificial Intelligence Journey — 3–5 декабря 2020 года
27/10
«Умные» счетчики против воровства электроэнергии в частном секторе Лалетино и Пашенного
27/10
Бой без сбоев: З миллиона пользователей Wink посмотрели исторический бой Хабиба Нурмагомедова
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Золотодобывающее предприятие объявило масштабный набор водителей большегрузов

Золотодобывающее предприятие объявило масштабный набор водителей большегрузов

30 Октября 2020 г.
Требуется 200 водителей
Новости Красноярска: Крупнейшая управляющая компания Красноярска «ЖСК» задолжала Красноярскэнергосбыту более 165 млн рублей

Крупнейшая управляющая компания Красноярска «ЖСК» задолжала Красноярскэнергосбыту более 165 млн рублей

30 Октября 2020 г.
Энергетики обратились в прокуратуру и к главе города
Новости Красноярска: Здание Ростелекома в центре Красноярска продают за полмиллиарда рублей

Здание Ростелекома в центре Красноярска продают за полмиллиарда рублей

30 Октября 2020 г.
Также на торги выставлен объект ООО «Телеком-5» на ул. Диктатуры Пролетариата
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru