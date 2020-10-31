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Волейбольный «Енисей» пропустит полуфинальный этап Кубка России

Главная Спорт
Красноярск
11:15 31 Октября 2020
красноярск, спорт, волейбол, енисей, вирус, эпидемия
Автор: Sibnovosti.ru
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Игроки мужской команды волейбольного клуба «Енисей» пропустят полуфинальный этап Кубка России, который пройдет с 8 по 11 ноября в Ханты-Мансийске. Такое решение принято Всероссийской федерацией волейбола на основании предписания красноярского управления Роспотребнадзора.

Красноярская команда ушла на двухнедельный карантин из-за выявленных случаев заболевания COVID-19.

Напомним, в полуфинальном этапе красноярцы должны были провести матчи с белгородским «Белогорьем», новосибирским «Локомотивом» и с командой «Югра-Самотлор» из Нижневартовска.

Фото: ВК "Енисей"

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