Волейболисты «Енисея» проиграли казанскому «Зениту»

Волейбольный «Енисей» проиграл коллективу «Зенит-Казань». Встреча закончилась со счетом 1:3 (17:25, 17:25, 25:22, 22:25) в пользу гостей, которые являются самым титулованным клубом страны и одной из лучших команд мира.

Самым результативным игроком в составе «Енисея» стал доигровщик Данила Гаврилов, который набрал 16 очков.

«Что не получилось? Наверное то, что увидели надпись Казань на футболках на той стороне. Хотя вы сами видели, состав был не основной, с ними можно играть, что показала третья партия. Используй мы свои шансы в первых двух партиях, а не просто бы смотрели, как соперник играет, то можно было бы совсем другую игру показать. Ну, сегодня что-то получалось, что-то нет. В принципе поиграли в своё удовольствие. Также хочу сказать болельщикам спасибо за поддержку в это непростое время», - прокомментировал итог встречи либеро «Енисея» Александр Янутов

Впереди в Чемпионате России пауза, связанная с играми на Кубок страны. Следующий матч «Енисей» проведет во Дворце спорта имени И.С. Ярыгина 14 ноября. В Красноярск приедет кемеровский «Кузбасс», который в 2019 году стал чемпионом России.

Фото: Волейбольный клуб "Енисей"