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ФК «Енисей» прервал победную серию

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Красноярск
11:00 29 Октября 2020
красноярск, спорт, футбол, футболисты, енисей, ничья
Автор: Sibnovosti.ru
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Мужская команда футбольного клуба «Енисей» прервала свою победную серию из 5 матчей подряд.

В рамках 18-го тура первенства ФНЛ красноярцы встречались с московским коллективом «Спартак-2». Игра закончилась со счетом 1:1. В составе красноярской команды забитым мячом отличился Николай Марков, который на 19-й минуте матча сравнял счет. Стоит отметить, что с 36-й минуты «Енисей» играл в большинстве, у москвичей был удален Святослав Кожедуб.

Сейчас красноярцы имеют 27 набранных очков и расположились на 10-й строчке в турнирной таблице.

Фото: Spartak.com

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