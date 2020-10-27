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В футбольном «Енисее» новый старый главный тренер

Главная Спорт
Красноярск
23:51 27 Октября 2020
футбол, тренер, енисей, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Футбольный «Енисей» объявил имя нового главного тренера. Им стал Александр Алферов, работавший в клубе с начала 2000-х до 2013 года.

В конце прошлого года Алферов вернулся в Красноярск в роли тренера-селекционера. После стал старшим тренером.

При Алферове команда одержала пять побед по пяти последних матчах, в том числе в розыгрыше Кубка России над футбольным «Спартаком».

Уже сегодня в Москве «Енисей» в рамках 18 тура ФНЛ сыграет со второй командой красно-белых. Красноярцы пока находятся на 10 месте в таблице Лиги.

 

фото: ФК «Енисей»

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