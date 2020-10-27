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Бой без сбоев: З миллиона пользователей Wink посмотрели исторический бой Хабиба Нурмагомедова

Главная Спорт
Красноярск
10:57 27 Октября 2020
трансляция, спортсмен, бой, соревнования
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Событием года для видеосервиса Wink стала трансляция 24 октября 2020 года последнего турнира UFC 254. З миллиона пользователей Wink посмотрели главный бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи, ставший финальным для карьеры Хабиба. Это рекордный для видеосервиса показатель одновременного просмотра. Более 1 миллиона подписчиков смотрели бой через цифровые приложения Wink. Видеосервис сохранил высокое качество трансляции на всех цифровых витринах в условиях небывалой пиковой нагрузки. Впервые трафик прямой трансляции превысил 1 Тб/с.

«Видеосервис Wink доказал, что может справиться даже с такой пиковой нагрузкой. Рекордное количество просмотров говорит о том, как сильно ждали в России этого события. Наши показатели были в три с лишним раза выше предыдущего боя Хабиба осенью 2019 года. Уже в день боя в Wink появилось 500 тысяч новых пользователей — скорее всего, они пришли с ресурсов, которые не справились с лавинообразным ростом нагрузки. Блестящая победа Хабиба Нурмагомедова и его трогательное прощальное слово в качестве действующего бойца уже вошли в историю UFC и видеосервиса Wink», — отметила вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.

Запись турнира UFC 254 и последний бой Хабиба Нурмагомедова доступна в видеосервисе Wink.

Бой без сбоев: З миллиона пользователей Wink посмотрели исторический бой Хабиба Нурмагомедова

За последний год «Ростелеком» увеличил мощность и оптимизировал ИТ-инфраструктуру и платформу видеосервиса Wink, обновил мобильные приложения для Android и iOS. Специально под трансляцию боя была создана выделенная команда специалистов «Ростелекома», которая в режиме онлайн отслеживала нагрузку и оперативно реагировала на обращения пользователей.

Большая подготовительная работа проведена на сети NGENIX (дочерняя компания «Ростелекома») — провайдера облачных решений для ускорения и защиты веб-ресурсов и доставки видео. Распределенная облачная платформа NGENIX позволяет доставлять контент с минимальной задержкой благодаря точкам присутствия во всех федеральных округах России. В частности, на Северном Кавказе, где особенно много поклонников Хабиба Нурмагомедова, недавно был развернут новый узел, который обеспечил бесперебойное вещание даже при резком увеличения нагрузки.

«Мы понимали всю важность момента и ответственность перед болельщиками. Поэтому NGENIX предприняла беспрецедентные усилия в ходе подготовки к трансляции турнира, и мы с гордостью констатируем отсутствие сбоев. Подобные события показывают зрелость решений NGENIX и способность справляться с кратным увеличением нагрузки. Мы зарегистрировали почти четырехкратный рост пиковой нагрузки во время ключевого боя Нурмугамедов — Гэтжи по сравнению с другими популярными событиями в текущем году. Мы продолжаем развивать нашу платформу и наращивать ее емкость, чтобы быть частью главных событий рунета», — прокомментировал генеральный директор NGENIX Константин Чумаченко.

Фото: ПАО «Ростелеком»
По материалам ПАО «Ростелеком»

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