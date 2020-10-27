В Красноярске активисты молодежного правоохранительного движения сыграли в футбол

Организаторами мероприятия выступили Региональная молодежная общественная организация «Добровольная молодежная дружина Красноярского края» и молодежный военно-спортивный центр «Патриот». Задачей мероприятия стало изучение истории подвига героев- земляков и сохранение традиций участников молодежного правоохранительного движения, популяризация мини-футбола среди участников турнира и привлечение молодежи и подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом.



В соревнованиях приняли участие активисты молодежного правоохранительного движения% 22 команды из школ, техникумов и вузов города.

Открытый турнир по мини-футболу, посвященный памяти Владислава Корнетова, проводится в Красноярске ежегодно в память о героическом земляке, погибшем от рук преступника в 1963 году, выполняя свой гражданский долг. Его именем названа одна из улиц города Красноярска.



Все команды-призеры получили грамоты и ценные призы, а победители в младшей и старшей подгруппах - переходящие кубки имени Владислава Корнетова.