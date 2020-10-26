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Баскетболисты «Енисея» проиграли в Казани

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Красноярск
12:00 26 Октября 2020
спорт, баскетбол, енисей, красноярск, казань
Автор: Sibnovosti.ru
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Игроки мужской команды «Енисей» уступили коллективу УНИКС, представляющий Казань. Матч прошел в столице Татарстана и закончился со счетом 75:64 в пользу казанцев.

Самым результативным в составе красноярской команды стал американец Лейтон Хэммондс, в активе которого 17 очков, 7 подборов, 2 передачи и 1 перехват. Также отметился американский легионер Керрон Джонсон, который набрал 15 очков, сделал 4 передачи и по 1 перехвату и подбору. Из россиян лучшим в составе красноярцев стал Михаил Кулагин: 16 очков, 5 подборов и 2 результативные передачи.

Стоит отметить, что это был первый матч красноярской команды после выхода из карантина. «Енисей» после трех проведенных игр имеет 0 побед и расположился на 11 строчке турнирной таблицы в Единой Лиге ВТБ.

Следующий матч красноярцы проведут на выезде против московского ЦСКА. Встреча состоится 1 ноября. На свою площадку «Енисей» вернется только 22 ноября. Матч пройдет 22 ноября, соперниками красноярской команды станет «Локомотив-Кубань» из Краснодара.

Фото: БК УНИКС

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