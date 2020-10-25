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Мужской волейбольный «Енисей» уступил на выезде

Главная Спорт
Красноярск
13:07 25 Октября 2020
волейбол, игра, енисей
Автор: Sibnovosti.ru
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Мужской волейбольный «Енисей» в матче очередного тура волейбольной Суперлиги встретился с командой «Югра-Самотлор». Игра прошла в Нижневартовске.

Хозяева оказались сильнее. Счет по партиям – 3:1. Самым упорным оказался третий сет, который оказался за красноярцами 36:34. К сожалению, развить этот успех не удалось. Четвертый сет остался за «Югрой-Самотлором» 25:23. По данным сайта «Енисея», самым результативным игроком матча в его составе стал болгарский доигровщик Тодор Скримов, набравший 20 очков.

«Мне команда соперника понравилась в первую очередь в защите. Мы могли бы в принципе завершить игру и в трех партиях, но две защиты Янутова в пятой и шестой зоне не дали нам этого сделать», - отметил после игры старший тренер хозяев Эдуард Мерман.

Сейчас красноярская команда занимает шестое место в первенстве Суперлиги. 29 октября «Енисей» на своей площадке встретится с клубом «Зенит-Казань».

Фото: сайт волейбольного клуба «Югра-Самотлор»

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