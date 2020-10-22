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Волейболисты «Енисея» прервали победную серию

Главная Спорт
Красноярск
12:00 22 Октября 2020
в красноярске, спорт, волейбол, енисей
Автор: Sibnovosti.ru
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Волейбольный «Енисей» проиграл на своей площадке команде «Урал» из столицы Башкирии. Встреча проходила в Доме спорта имени Ярыгина и закончилась со счетом 3:0 (29:31, 23:25, 23:25) в пользу уфимцев.

Самыми результативными в составе «Енисея» стали болгарский доигровщик Тодор Скримов и центральный блокирующий Дмитрий Жук. Они оба набрали по 14 очков.

«Проиграли 0:3 и всё, можно сказать, на больше меньше. Вроде пытались навязать какую-то борьбу, но не получилось, потому что делали своих ошибок больше, чем команда на той стороне. Не могу сказать, что «Урал» показал что-то такое выдающееся. Тут мы сами сыграли плохо. Возможно, немного сказалось то, что мы выбились из игрового и тренировочного ритма. У нас был перерыв – мы не поехали в Нижний Новгород, не было игровой практики», - сказал старший тренер «Енисея» Юрий Маринин.

Таким образом, «Енисей» прервал свою победную серию из трех матчей кряду.

Важно отметить, что предыдущую игру чемпионата России красноярские волейболисты пропускали из-за вспышки коронавируса в нижегородской команде АСК. Следующую игру «Енисей» проведет в ближайшую субботу, 24 октября на выезде в Нижневартовске с командой «Югра-Самотлор».  

Фото: ВК «Енисей»

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