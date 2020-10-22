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Шамиль Газизов: «Спартак» кроме победы ничего не может удовлетворить»

Главная Спорт
Красноярск
08:53 22 Октября 2020
директор, футбол, спорт, кубок, енисей
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Накануне московский «Спартак» неожиданно уступил красноярскому «Енисею» в розыгрыше Кубка России. Впрочем, «красно-белые» все равно вышли в следующий раунд, а красноярцы вылетели. Sibnovosti.ru эксклюзивно пообщались в генеральным директором «Спартака» Шамилем Газизовым после игры и узнали его мнение о поражении команды, вере в российский футбол и философии клуба.

- «Спартак» так был плох или «Енисей» хорош, если говорить о том, что произошло на поле?

- Во-первых, хотелось бы поздравить «Енисей» с хорошей игрой и город, за то, что болел. Игра была тяжеловатая, не скажу, что просто было. «Спартак» выполнил свою задачу, мы прошли в следующий круг Кубка. Понимали, что будет непросто. Решили поберечь своих лидеров, потому что так стоят турнирные задачи, нужно продвигаться. Игра как таковая, конечно, не получилась, но были и хорошие моменты. Вы видели, кто как адаптируется к игре. В принципе, мне показалось, что «Енисей» был более настойчив.

- Был ли смысл просто привести второй состав, чтобы поберечь часть игроков? Все-таки Бакаев и еще четверо-пятеро ребят из основного состава…

- Возможность эта была, но мы понимали, что в городе ждут игроков из основного состава.  Я думаю, что Доменико Тедеско поступил верно, что привез сюда этих игроков. Это не часто для Красноярска. «Спартак» везде ждут и желательно, чтобы фигуры были.

- Что с Понсе? Все-таки досрочно закончил игру, у него там повреждение…

- Есть мелкие травмы, на голове гематома. Он боец. Я думаю, что футболист знает свою работу и с пониманием относится к таким моментам.

- Вы достаточно долго из раздевалки не выходили. Что там, разбор полетов был?

- Нет-нет… Просто я знал, что везде болельщики. И нам сейчас ехать, не хочу рано в аэропорт…

- Что касается футбольной инфраструктуры… Что-то в Красноярске уже успели оценить или в принципе с городом уже нормально знакомы?

- Я не первый раз здесь. Часто бывал и с «Уфой», и со «Спартаком». Знаю Красноярск не по картинкам. В этот раз пообщался со своим другом, посидели, соблюдая дистанцию. Все было тепло. Спасибо Денису Рубцову (экс-директору ФК «Енисей») за то, что встретил, его друзьям. Поговорили о футболе, о том, что всех нас волнует, такая обстановка везде. Посмотрели кое-какие достопримечательности, погода лучше намного стала.

- Что касается нынешнего директора Алексея Ивахова. Он выступил с заявлением: «Гоняйте их с первой минуты», я имею ввиду «Спартак». Ваше отношение к таким репликам и такому поведению…

- Я бы не хотел комментировать реплики другого руководителя. Мы с ним пообщались…

- Вы ему что-то предъявили?

- Я ему ничего не предъявлял. Я думаю, что он посмеялся над тем, что я ему сказал. Если он захочет, он расскажет.

- Какая задача стоит перед «Спартаком» на осенне-зимнюю часть сезона. Есть шансы уйти лидерами на зимние каникулы?

- Я бы не хотел говорить о шансах, потому что мы боремся от игры к игре. Следующий матч самый важный. Потихонечку будем идти, а там посмотрим. Я думаю, нас рассудит последний 30-й тур.

- Жиго и Джикия успеют восстановится?

- Я надеюсь на это. С «Краснодаром» мы будем в боевом составе полном, потому что большая игра и клуб «Краснодар» в хорошей форме. Мне очень понравилось, как они играли с «Ренном». Нам предстоит непростой выезд. В Краснодаре сумасшедший стадион, очень хорошие болельщики. Я думаю, что игра должна быть красивой и результативной.

- Наши клубы, мягко говоря, не радуют в еврокубках. Начиная от «Динамо», заканчивая, вроде как, гегемоном «Зенитом». Реально такое состояние, что чемпион России проигрывает чемпиону Бельгии, притом по делу?

- Не хочу трогать другие команды. Я болею за все российские команды, которые выступают на международной арене. Для нас важно, чтобы они выигрывали и набирали очки для коэффициента. Независимо от клубных пристрастий, мы должны поддерживать. А то, что происходит, наверное, есть какой-то системный фактор. Хотя, давайте посмотрим. Может быть, все еще будет очень не плохо. Я, по крайней мере, в это верю.

- В мае какой результат «Спартака» в чемпионате вас удовлетворит?

- Меня удовлетворяют только победы. Для «Спартака» это самое важное. «Спартак» такой клуб, что кроме победы его ничего не может удовлетворить. Его болельщиков, его владельца и всех, кто выходит на поле. Нас рассудит время и история.

текст: Дмитрий Усков

фото: пресс-служба ФК «Спартак»

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