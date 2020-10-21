Футбольный «Енисей» обыграл московский «Спартак» в Кубке России. Единственный гол в ворота красно-белых в самом начале второго тайма забил нападающий красноярцев Хуан Лескано.

Для прохода в 1/8 розыгрыша Кубка «Енисею» нужно было побеждать «Спартак» с разницей минимум в четыре мяча. Задача оказалась непосильной. Несмотря на поражение гости выходят в следующий раунд соревнований с первого места в группе.

Отметим, что московский клуб привез на игру в Красноярск лишь несколько игроков основы. Большинство футболистов на поле – молодые воспитанники из второй команды.

У «Енисея» теперь есть только игры ФНЛ. Ближайшие две – на выезде против ФК «Оренбург» и «Спартака-2».

фото: ФК «Спартак»