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Антон Гловацкий вернулся в «Сокол»

Главная Спорт
Красноярск
11:00 21 Октября 2020
спорт, хоккей, сокол, возвращение
Автор: Sibnovosti.ru
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В хоккейный «Сокол» вернулся нападающий Антон Гловацкий. В пресс-службе клуба сообщили, что он является лучшим нападающим по итогам прошлого сезона и лучшим бомбардиром в истории клуба.

«Рад вернуться в клуб, который для меня стал, по сути, родным, и в Красноярск, ставший вторым домом. Все-таки я провел в городе на Енисее три хороших сезона. Последние полтора месяца я поддерживал форму со знакомым тренером, регулярно катался на льду в Челябинске, так что физические кондиции должны быть в норме. Очень соскучился по игре», - прокомментировал свое возвращение форвард

Стоит отметить, что Гловацкому 32 года, за «Сокол» он провел 155 матчей. Наивысшим достижением в карьере игрока является победа в Чемпионате России 2007 года, тогда нападающий выступал за магнитогорский «Металлург».

Фото: kraysport.ru

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