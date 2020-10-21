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En+ Group и РУСАЛ подводят итоги конкурса «Лучший лыжный тренер года»

Главная Спорт
Красноярск
09:45 21 Октября 2020
соревнования, спорт, лыжи, конкурс, итоги
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En+ Group и РУСАЛ объявляют итоги второго традиционного конкурса «Лучший лыжный тренер года». Конкурс проводился с 14 сентября по 9 октября 2020 года в рамках проекта «На лыжи!».
 
Цель конкурса – выявление лучших тренеров по лыжным гонкам по результатам спортивной работы в предыдущем зимнем сезоне и поощрение их стипендиями. В конкурсе приняли участие лыжные тренеры из 18 городов в 5 регионах России, где реализуется проект «На лыжи!»: в Иркутской и Кемеровской областях, Красноярском крае, республиках Хакасия и Коми.
 
Конкурс проводился в два этапа. На первом шёл приём заявок соискателей в региональных федерациях лыжных гонок. Каждый регион отправил организаторам конкурса список кандидатов, отобранных согласно критериям, указанным в положении о конкурсе.
 
На втором этапе экспертный совет во главе с президентом Федерации лыжных гонок России Еленой Вяльбе определил по одному победителю от каждого региона.
 
По итогам сезона-2019/2020 ими стали:
— Республика Хакасия - Карасева Юлия Петровна;
— Республика Коми – Морозова Надежда Николаевна;
— Кемеровская область – Андреева Полина Владимировна;
— Иркутская область – Марютин Александр Брониславович;
— Красноярский край – Шпынев Игорь Афанасьевич.
 
Все победители в течение сезона-2020/2021 ежемесячно будут получать стипендию, общая сумма которой составит 90 000 рублей.

«На лыжи!» – совместный проект En+ Group, компании РУСАЛ и Федерации лыжных гонок России, инициированный Олегом Дерипаска, направленный на популяризацию занятий лыжным спортом, оздоровление нации и организацию сообществ любителей лыж. Среди направлений проекта – модернизация лыжной инфраструктуры, организация массовых мероприятий, проведение лыжного первенства среди детей 13-16 лет, развитие материально-технической базы юношеских лыжных школ, обучение тренеров, создание активного сообщества любителей лыж.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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