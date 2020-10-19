Хоккейный «Сокол» потерпел разгромное поражение

Красноярский хоккейный клуб «Сокол» на своем проиграл команде «Рубин», представляющей Тюменскую область. Игра прошла в ледовом спорткомплексе «Платина Арена» и завершилась со счетом 1:4 в пользу гостевой команды.

Единственной заброшенной шайбой в составе «крылатых» отметился нападающий Сергей Шестаков. Ему удалось отличиться в первом периоде, когда красноярцы играли в большинстве. После чего забивали только тюменцы. Все решилось во втором периоде, когда гости забросили три безответных шайбы, также играя в численном преимуществе.

«Мне сегодня понравился настрой моей команды. Парни вышли биться, было видно запредельное желание прервать нашу неудачную домашнюю серию. Подвело большое количество удалений, неплохо потренировали меньшинство. К сожалению, мы опять с одним забитым голом. Так игры, конечно, не выигрываются. Рук не опускаем. В раздевалке у ребят были эмоции — нет каких-то упаднических настроений. Перед выездной серией мы проведём небольшой тренировочный микроцикл», - прокомментировал итог встречи главный тренер «Сокола» Владислав Хромых.

Отметим, это поражение стало третьим подряд для красноярского коллектива. После неудачной домашней серии «крылатые» отправятся на выезд по маршруту: Санкт-Петербург – Рязань – Воскресенск – Учалы. Где им предстоит встретиться с питерскими командами «Динамо» и «СКА-Нева», а также с «Рязанью», «Химиком» и «Горняком» соответственно. На домашний лед «Сокол» вернется 4 ноября и сыграет с альметьевским «Нефтяником».

Фото: ХК "Сокол"