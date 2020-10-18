Футбольный «Енисей» снова взял три очка

«Енисей» одержал третью победу подряд в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). На этот раз – над «Чайкой» из Ростовской области.

Игра состоялась вчера в Красноярске. Первыми отличились гости – отличился Василий Алейников. Хозяева смогли исправить ситуацию только в самом конце первого тайма. Сначала Александр Ломакин точно пробил головой в «девятку». Затем также головой, после подачи штрафного, забил Николай Марков.

Во втором тайме команды обменялись голами с пенальти. У «Енисея» точно пробил Анзор Саная. У «Чайки» - Константин Савичев, установивший окончательный счет – 3:2.

«Начали немного неудачно. По разминке было видно, что ребятам тяжело. Пропустили гол, затем заставили себя, перебороли. Включили дополнительную скорость. Хорошо провели концовку», - подвел итог поединку и. о. главного тренера красноярцев Александр Алферов (цитата по сайту ФНЛ).

Сейчас «Енисей с 23 очками занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ. Напомним, что в предстоящую среду ему играть в Красноярск против московского «Спартака» в матче Кубка России.

Фото: сайт Футбольной национальной лиги