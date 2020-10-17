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«Енисей-СТМ» стал 7-кратным обладателем Кубка России

Главная Спорт
Красноярск
14:47 17 Октября 2020
спорт, красноярск, игра
Автор: Sibnovosti.ru
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В Москве на «ВТБ Арене» состоялся финальный матч Кубка России по регби, в котором встречались две красноярские команды – «Красный Яр» и «Енисей-СТМ». Встреча завершилась со счетом 19:11 в пользу правобережного коллектива.

В составе «Красного Яра» результативными действиями отличились Константин Кривоносов, который занес попытку, а Юрий Кушнарев дважды точно пробил штрафные удары. В составе новоиспеченного обладателя национального трофея традиционно отметился Рамиль Гайсин (4 точных штрафных и реализация), а также попыткой отметился Дмитрий Герасимов.

Впереди у команд отпуск и подготовка к плей-офф Чемпионата России 2020 – 2021, который стартует в апреле следующего года.

Фото: vk.com/enisei_stm

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