«Енисей-СТМ» стал 7-кратным обладателем Кубка России

В Москве на «ВТБ Арене» состоялся финальный матч Кубка России по регби, в котором встречались две красноярские команды – «Красный Яр» и «Енисей-СТМ». Встреча завершилась со счетом 19:11 в пользу правобережного коллектива.

В составе «Красного Яра» результативными действиями отличились Константин Кривоносов, который занес попытку, а Юрий Кушнарев дважды точно пробил штрафные удары. В составе новоиспеченного обладателя национального трофея традиционно отметился Рамиль Гайсин (4 точных штрафных и реализация), а также попыткой отметился Дмитрий Герасимов.

Впереди у команд отпуск и подготовка к плей-офф Чемпионата России 2020 – 2021, который стартует в апреле следующего года.

Фото: vk.com/enisei_stm