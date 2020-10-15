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«Енисей-СТМ» и «Красный Яр» завтра встретятся в финале Кубка России по регби

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Красноярск
10:21 15 Октября 2020
регби, красноярск, москва, кубок
Автор: Sibnovosti.ru
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«Енисей-СТМ» и «Красный Яр» сыграют финальный матч Кубка России по регби. Встреча состоится 16 октября на «ВТБ Арене» в Москве.

Прямую трансляцию противостояния покажет «МАТЧ ТВ» в 19:40 по красноярскому времени, сообщает пресс-службе администрации города.

Отметим, что в этом сезоне «Красный Яр» и «Енисей-СТМ» встречались только один раз в рамках чемпионата России 7 августа. Игра в Красноярске завершилась победой «яровцев» со счетом 27:14.

«Красный Яр» 10-кратный обладатель Кубка России, «Енисей-СТМ» выигрывал трофей шесть раз.

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