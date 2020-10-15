«Сокол» уступил «Динамо» на домашнем льду

«Сокол» в Красноярске уступил «Динамо» из Московской области в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Гости открыли счет на шестой минуте встречи – отличился Артемий Грязев.

Во втором периоде красноярцы сравняли счет благодаря голу нападающего Егора Лебедева. В третьем периоде нападающий «Динамо» Иван Иванов отправил в ворота «Сокола» победную шайбу. Итог матча 1:2.

Главный тренер «крылатых» Владислав Хромых на послематчевой пресс-конференции заявил, что команда недооценила соперника.

«На первый период вышли просто безвольно. Я не узнал команду – это была не та команда, что играла со «Звездой». Такое «пижонство» и недооценка соперника всегда наказывается. Сегодня все это прекрасно видели, так и получилось. Нужно уважать каждого соперника, выходить и биться с первой секунды без прокатов. У нас редко бывает так, что матч вытаскивает какой-то один игрок. В основном идет битва и рубка, когда мы выцарапываем шайбу и забиваем. Другого не дано, на чистом мастерстве далеко не уедешь. Нет проходных команд, все рубятся и стараются – «Динамо» это сегодня подтвердило», – заявил Хромых.