«Сокол» на домашнем льду одержал победу над действующим чемпионом ВХЛ

Красноярский «Сокол» на льду «Платинум Арены» одержал победу над действующим чемпионом ВХЛ – столичной командой «Звезда». Победитель встречи определился только в овертайме.

Первый период команды отыграли с нулевым счетом на табло. Во второй 20-минутке счет открыл нападающий красно-синих Сергей Шестаков. В третьем периоде счет сравнял нападающий «Звезды» Евгений Каницкий. Победный гол «Сокола» забил Алексей Князев в дополнительное время. Итог встречи 2:1 в пользу «Сокола».

Наставник красноярской команды Владислав Хромых на послематчевой пресс-конференции отметил, что игроки успешно выполнили поставленную задачу.

«Сегодня мы играли после долгого перерыва, ребят настраивали на правильные и рациональные действия на площадке. В общем, с задачей справились. Забили хорошие голы в большинстве. Немного, конечно, проморгали с пропущенным голом. Но в целом скажу, провели добротную игру и по тактике и по самоотдаче особенно. Всех болельщиков поздравляю с победой».

Следующий матч «Сокол» проведет дома 14 октября. Соперником станет «Динамо».

фото: ХК «Сокол»