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«Сокол» на домашнем льду одержал победу над действующим чемпионом ВХЛ

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Красноярск
11:23 13 Октября 2020
сокол, хоккей, красноярск, победа
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский «Сокол» на льду «Платинум Арены» одержал победу над действующим чемпионом ВХЛ – столичной командой «Звезда». Победитель встречи определился только в овертайме.

Первый период команды отыграли с нулевым счетом на табло. Во второй 20-минутке счет открыл нападающий красно-синих Сергей Шестаков. В третьем периоде счет сравнял нападающий «Звезды» Евгений Каницкий. Победный гол «Сокола» забил Алексей Князев в дополнительное время. Итог встречи 2:1 в пользу «Сокола».

Наставник красноярской команды Владислав Хромых на послематчевой пресс-конференции отметил, что игроки успешно выполнили поставленную задачу.

«Сегодня мы играли после долгого перерыва, ребят настраивали на правильные и рациональные действия на площадке. В общем, с задачей справились. Забили хорошие голы в большинстве. Немного, конечно, проморгали с пропущенным голом. Но в целом скажу, провели добротную игру и по тактике и по самоотдаче особенно. Всех болельщиков поздравляю с победой». 

Следующий матч «Сокол» проведет дома 14 октября. Соперником станет «Динамо».

 

фото: ХК «Сокол»

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