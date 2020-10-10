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Футбольный «Енисей» победил после серии неудач

Главная Спорт
Красноярск
14:14 10 Октября 2020
футбол, енисей, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Футбольный «Енисей» победил после серии неудач. На поле Центрального стадиона красноярцы обыграли московский «Велес» со счетом 2:0.

В начале встречи счет открыл Никита Раздорских, а во втором тайме отличился Валерий Кичин, вернувшийся в состав после карантина.

«Воистину сибирский̆ характер: «Енисей̆» постепенно возвращает позиции в турнирной̆ таблице. Матч с «Велесом» еще раз показал особый̆ темперамент команды, и доказал, что, объединившись, в трудную минуту мы можем многое», - сказано в официальной группе клуба в ВК. 

Сейчас команда занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ. Следующий матч команда проведет в Хабаровске против местного СКА 13 октября. 

 

фото: «Енисей»

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