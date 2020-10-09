«Енисей-СТМ» начал тренировки после карантина

Регбисты клуба «Енисей-СТМ» возобновили тренировочный процесс после вынужденного карантина.

На первую тренировку вышли 15 игроков, у которых отрицательные тесты на коронавирус. Игроки отбыли положенные дни самоизоляции и после чего возобновили тренировочный процесс.

По мере выздоровления и наличия отрицательного теста на коронавирус к командным тренировкам будут присоединяться уже переболевшие игроки.

Напомним, 16 октября в Москве на «ВТБ-Арена» состоится финальный матч Кубка России, в котором сойдутся «Красный Яр» и «Енисей-СТМ». В преддверии матча руководители обеих команд поделились мнением относительно предстоящей игры.

«Решение Высшего совета ФРР проводить все финалы Кубка России в Москве. Это здорово, развивает и объединяет регби и даёт большую популяризацию», - сказал президент «Красного Яра» Сергей Чупров

Главный тренер «Енисей-СТМ» Александр Первухин также отметил важность выездного дерби:

«Мы с «Яром» где только финалы не играли. И за границей, и в Симферополе. Москва, «ВТБ Арена» – это вещь серьёзная. Для нас это неплохой шанс сыграть при полной прессе, на центральном стадионе. Показать красноярское регби на российском уровне»

Фото: пресс-служба РК "Енисей-СТМ"