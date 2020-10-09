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«Сокол» открыл продажу билетов на домашние игры в октябре

Главная Спорт
Красноярск
09:32 9 Октября 2020
сокол, хоккей, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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«Сокол» готов провести серию домашних игр после двухнедельного карантина. Красноярская команда открыла продажу билетов на октябрьские матчи со «Звездой», «Динамо», «Югрой» и «Рубином».

Все встречи пройдут на льду «Платинум Арены». «Крылатые» уже возобновили тренировки после самоизоляции – в команде было 14 подтвержденных случаев кронавируса. На первую тренировку накануне пришли 18 игроков – у каждого из них есть отрицательные тесты на COVID-19.

В пресс-службе красноярской команды подчеркнули, что на домашние матчи в октябре будут допускать только зрителей без симптомов ОРВИ.

«Зрители с повышенной температурой тела (37,5 °С и более) на арену допущены не будут. Наш клуб уважает спортивный азарт, царящий на трибунах, а также ваше желание помочь своей любимой команде, находясь рядом со своими друзьями и близкими. Продажа билетов на матчи «Сокола» в «Платинум Арену» осуществляется с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра. Поэтому ХК «Сокол» не может нарушить данную технологию реализации билетов для удобства членов одной контактной группы (семей). В то же время допускается размещение зрителей в одной контактной группе без соблюдения социальной дистанции при условии занятия свободного места», – рассказали в пресс-службе «Сокола».

Добавим, что ближайший домашний матч со «Звездой» состоится 12 октября в 19:00.

 

Фото: «Сокол»
 

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