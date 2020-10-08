Александр Тарханов попрощался с футбольным «Енисеем»

Александр Тарханов попрощался с коллективом футбольного клуба «Енисей». На этой неделе он вернулся в Красноярск, посетил тренировку команды.

По данным Sibnovosti.ru вчера он встречался с губернатором Красноярского края Александром Уссом, где еще раз подтвердил свое намерение покинуть Красноярск и возглавить «Славию» из столицы Болгарии. Несмотря на двухлетний контракт с «Енисеем», Тарханов проработал в Красноярске всего 4 месяца.

Кроме того, коллектив покидает Юрий Тарханов, сын экс-главного тренера красноярцев, который входил в тренерский штаб «Енисея».

Тем временем, по данным match.tv наиболее вероятными кандидатурами на пост главного тренера являются Сергей Ташуев и Александр Алферов, который сейчас исполняет обязанности главного тренера.

Фото: kraysport.ru