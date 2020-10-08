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Волейбольный «Енисей» одержал первую победу в сезоне

Главная Спорт
Красноярск
11:30 8 Октября 2020
спорт, красноярск, волейбол, енисей
Автор: Sibnovosti.ru
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Мужская команда волейбольного клуба «Енисей» одержала первую победу в сезоне 2020 – 2021. В рамках третьего тура чемпионата России Суперлига Париматч красноярцы на своей площадке принимали коллектив «Белогорье» из Белгорода. Встреча завершилась со счетом 3:0 (25:20, 25:22, 25:19) в пользу хозяев.

Самым результативным игроком встречи стал болгарский легионер «Енисея» Тодор Скримов, в активе которого 16 набранных очков.

«Начали не очень – было много брака, мы много ошибались, в том числе и на подаче. Потом выровняли, нашли свою подачу и за счёт этой более агрессивной подачи в равных моментах смогли оторваться и уйти вперёд. Думаю, сегодня мы сделали своё дело и заработали нужные очки», - поделился мнением старший тренер ВК «Енисей» Юрий Маринин

Следующий матч красноярцы проведут также на домашней арене. Встреча «Енисея» с «Динамо-ЛО» пройдет во Дворце спорта имени И.С. Ярыгина в это воскресенье, 11 октября. Начало игры в 19:00.  

Фото: ВК "Енисей"

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