Матч баскетбольного «Енисея» перенесен

Руководство красноярского баскетбольного клуба «Енисей» обратилось в Единую Лигу ВТБ и пермский коллектив ПАРМА с просьбой перенести выездной матч, который согласно ранее принятому календарю должен был состояться 9 октября. Руководство Лиги и пермский клуб ответили согласием и в настоящее время новая дата матча в процессе согласования сторон.

«ПАРМА делит арену с хоккеистами, поэтому пока рассматриваем варианты по новой дате, точно поймем до конца недели, скорее всего игра состоится в ноябре. Заболевшие проведут 14 дней на самоизоляции, всех остальных, в связи со сложившейся ситуацией было принято решение перевести на карантин. Это необходимо для того, чтобы понаблюдать за развитием и распространением инфекции и исключить контакты. В течении этой недели будет проведено очередное тестирование, и мы продолжим работать в штатном режиме. На данный момент у всех заболевание протекает в легкой форме», - прокомментировал ситуацию директор клуба Владимир Петроковский.