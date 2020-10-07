Футбольный «Енисей» открывает продажу билетов на матч с московским «Велесом»

Футбольный «Енисей» в среду, 7 октября, открывает продажу билетов на матч с московским клубом «Велес».

Игра в рамках 14-ого тура Олимп-Первенства ФНЛ состоится 9 октября на Центральном стадионе Красноярска. Купить билеты можно онлайн на сайте фк-енисей.рф, а также в кассах стадиона в день игры, сообщили в пресс-службе красноярского клуба.

Напомним, что «Енисей» опустился на 17 строчку турнирной таблицы ФНЛ после поражения от «Балтики» в 13-ом туре первенства. В активе красноярской команды 14 очков. «Велес» с 25 очками находится на пятой строчке турнирной таблицы ФНЛ.

Добавим, сегодня стало известно о дате и времени проведения кубкового матча «Енисей» - «Спартак». Игра пройдет в Красноярске 21 октября в 19:00.

Еще одна новость вышла в федеральных СМИ также сегодня: по данным Metaratings, руководство ФНЛ и ПФЛ рекомендует клубам быть готовым к очередной приостановке сезона в конце октября. Это может быть связано с запретом на перемещение между субъектами РФ, который обсуждается в правительстве.