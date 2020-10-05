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Красноярские волейболисты одержали первую победу в чемпионате

Главная Спорт
Красноярск
11:30 5 Октября 2020
енисей, победа, волейбол
Автор: Sibnovosti.ru
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Мужская команда волейбольного клуба «Енисей» одержала победу в рамках стартовавшего Чемпионата России по волейболу – Суперлига Париматч сезона 2020 – 2021. Во втором туре коллектив из Красноярска был сильнее на выезде команды «Газпром-Югра» из Сургута. Встреча закончилась со счетом 3:0 (25:13, 25:21, 25:23).

Самым результативным игроком встречи стал красноярский доигровщик Ян Ерещенко. Он сумел набрать 17 очков.

"Было тяжело в том плане, что неизвестно, чего ждать от молодых сургутян. С этим был определенный напряг. Но, в принципе, всё достаточно спокойно прошло. В концовке третьей партии подключили немного волевых качеств. У нас свои проблемы – один диагональный сломан, другой только восстановился", - поделился впечатлениями от игры капитан «Енисея» Александр Крицкий.

Стоит отметить, что коллектив из Сургута играл в усеченном составе, не имея ряда основных игроков.

Следующую встречу красноярская команда проведет на паркете Дворца спорта имени И. С. Ярыгина в среду, 7 октября. В Красноярск приедет команда "Белогорье" из Белгорода. Начало встречи в 19:00.

Фото: ВК "Енисей"

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