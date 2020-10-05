Футболисты красноярского «Енисея» потерпели очередное поражение

Игроки мужской команды футбольного клуба «Енисей» провели очередной матч в Первенстве Футбольной национальной лиги против коллектива «Балтика» из Калининграда. Встреча проходила в рамках 13 тура и завершилась со счетом 1:0 в пользу команды хозяев.

Единственный мяч записал себе в актив полузащитник калининградцев Ян Казаев. Он сумел отличиться на 74-й минуте встречи. Стоит отметить, что игра проходила полностью под контролем футболистов из Калининграда.

После этой встречи коллектив с берегов Енисея опустился на 17 строчку в турнирной таблице. Следующий матч красноярцы проведут на своем поле в пятницу, 9 октября, с московским клубом «Велес».

Ранее Sibnovosti.ru рассказывали о том, что краевые власти приняли решение увеличить бюджет футбольного клуба еще на 169 миллионов рублей. Таким образом, общий бюджет на текущий сезон составит более 400 миллионов рублей.

Фото: ФК "Балтика"