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Футболисты красноярского «Енисея» потерпели очередное поражение

Главная Спорт
Красноярск
10:30 5 Октября 2020
футбол, енисей, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Игроки мужской команды футбольного клуба «Енисей» провели очередной матч в Первенстве Футбольной национальной лиги против коллектива «Балтика» из Калининграда. Встреча проходила в рамках 13 тура и завершилась со счетом 1:0 в пользу команды хозяев.

Единственный мяч записал себе в актив полузащитник калининградцев Ян Казаев. Он сумел отличиться на 74-й минуте встречи. Стоит отметить, что игра проходила полностью под контролем футболистов из Калининграда.

После этой встречи коллектив с берегов Енисея опустился на 17 строчку в турнирной таблице. Следующий матч красноярцы проведут на своем поле в пятницу, 9 октября, с московским клубом «Велес».

Ранее Sibnovosti.ru рассказывали о том, что краевые власти приняли решение увеличить бюджет футбольного клуба еще на 169 миллионов рублей. Таким образом, общий бюджет на текущий сезон составит более 400 миллионов рублей.

Фото: ФК "Балтика"

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