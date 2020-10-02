Футбольному «Енисею» добавят еще 169 млн рублей. Это произойдет после того, как сессия Законодательного собрания Красноярского края утвердит осеннюю корректировку. Пока же изменения рассмотрели на профильном комитете парламента.

«Согласно изменениям, увеличиваются средства на содержание объектов Универсиады в сумме 84 млн рублей, также добавляется 7 млн рублей на реализацию мероприятий по подготовке трасс кластера «Сопка» к первенству мира по фристайлу в 2021 году. Выделяются дополнительные 169 млн рублей на обеспечение деятельности футбольного клуба «Енисей», 20 млн рублей - на регбийный клуб «Енисей СТМ», 12 млн рублей - на содержание вводимого в эксплуатацию спортивного комплекса «Авангард», - рассказали в пресс-службе ЗС.

Таким образом общий бюджет клуба на сезон 2020/2021 составит более 400 млн рублей.

При этом расходы на соревнования из-за их отмены по причине пандемии коронавируса сокращаются на 45 млн рублей. Отмена фестиваля регби сэкономила бюджету региона 10 млн рублей.

«Расходы на проведение тренировочных сборов в связи с приостановкой деятельности по организации летнего отдыха сокращаются на 18 млн рублей, и на 15 млн рублей сокращаются выплаты единовременного вознаграждения за победы в спорте из-за отмены соревнований», - добавили в Заксобрании.

Там добавили, что комитет принял решение принять информацию по вносимым в госпрограмму изменениям к сведению. При этом отдельно депутаты обозначили, что комитет считает недопустимым сокращение расходов на детско-юношеский и массовый спорт.

Фото: ЗС