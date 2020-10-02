Сергей Чупров: «Мы не ходим с плакатами около администрации «Дайте денег!»

16 октября в Москве должен пройти финал Кубка России по регби. В нем примут участие две красноярские команды - «Красный Яр» и «Енисей-СТМ». Ситуацию осложняет вспышка коронавируса у игроков «тяжелой машины», и сейчас все оказалось в подвешенном состоянии. Sibnovosti.ru пообщались с президентом «Красного Яра» Сергеем Чупровым и узнали детали проведения финала, планы на будущее и тонкие моменты взаимоотношений регбистов правого и левого берега.

- Сергей Иванович, сезон необычный в связи с пандемией. Вы в регби не один десяток лет. Можете с чем-то сравнить то, что произошло в 2020 году? Какие у вас ощущения, что пришлось в столь стесненных обстоятельствах проводить чемпионат?

- Я почти 50 лет в российском регби. На протяжении этих лет таких примеров не было. Были другие моменты, когда регби вообще могло в России закончиться. В те времена Красноярск подставил плечо и вытащил регби, дал ему возможность жить дальше. Красноярск нес на себе нагрузку по поддержанию регби в России в течение этих тяжелых 8-10 лет. Сейчас очень сложная ситуация, особенно для игровых видов спорта. Видите, с какими проблемами сейчас сталкивается наш футбольный «Енисей», наши хоккеисты. Получилось так, что и регбийный «Енисей» не ушел от этой темы. Это проблема, большая проблема.

- В связи с тем, что происходит, финал все-таки состоится или нет?

- Все будет зависеть от Бога, как ребята восстановятся, как у них пройдет этот сложный период, когда они смогут приступить к тренировкам.

- Может быть, был смысл оставить финал в Красноярске, а не ехать в Москву?

- В принципе на Совете принято решение, что все финалы Кубка России теперь будут проводиться только в Москве. Я не говорю о финалах Чемпионата России и так далее. Это хорошее решение для популяризации регби в России. Я надеюсь, что финал произойдет и будет в Москве. Он пройдет на Арене ВТБ: прекрасная арена, прекрасное освещение, я надеюсь, что зрителей много соберется. Я надеюсь, что финал пройдет при зрителях, тем более, что в Москве допускают 50-процентное наполнение стадиона. Стадион не маленький – 35 тысяч мест. Если даже 10 тысяч человек соберется, это будет очень здорово. Если кто не попадет на матч, будут прямые трансляции. Конечно, нужно проводить это событие в столице нашей Родины.

- Что касается сезона. После первого тура в матче со «Славой», ничьи в Новокузнецке, казалось, что на хорошее место у «Яра» шансов нет. За счет чего удалось прибавить в сезоне, был ли этот старт спланирован тренерами или игроками, чтобы набрать форму?

- У нас задача – только первое место. То, что мы неудачно начали старт – семь человек основного состава были травмированы. Травмы где-то нелепые, где-то глупые, но команда не могла играть в полную силу. Запускали молодежь, играли. Народ восстановился и сейчас, я считаю, «Красный Яр» выглядит лучше всех. Ну наверное, на голову лучше. Вы видели игру в Казани: вариантов у «Казани» вообще не было. Вы видели последние игры с лидерами чемпионата: с «Енисеем-СТМ», с «Монино», с «Локомотивом-Пенза». Мы достаточно уверенно их провели и выиграли.

- Вы упомянули о задачах «Красного Яра». На легендарном совещании, которое Sibnovosti.ru публиковали, все команды стелили соломку перед министром спорта и заявляли задачи, которые невозможно не выполнить. В частности, ваш извечный конкурент «Енисей-СТМ» 5-6 место заявлял в чемпионате. Я не хотел, чтобы вы обсуждали, хорошо это или плохо. Просто хочу знать: какие у вас задачи и цели перед учредителями. Как вы рассчитываетесь за деньги администрации города перед спонсорами, какой критерий оценки успешности работы «Красного Яра»?

- У нас три критерия. Они складываются из детской спортивной школы, у нас много ребятишек. Это главное дело. Плюс зрительский интерес и, естественно, результат. То, что команды собирались, и у них был диалог с министром спорта… К сожалению, нас не пригласили, это были краевые команды. Там вопрос был, может, несколько нескромно скажу – всем надо денег. По отношению к краевым командам «Красный Яр» финансируется намного меньше. Но мы не стоим с протянутой рукой: дайте денег, а то играть не будем или займем шестое место. Мы поставили задачу и там, и там занять первое место. Мы максималисты, пусть нам денег не хватает, но мы надеемся на лучшее.

- С точки зрения юриспруденции, есть ли какая-то галка, которую надо выполнить, чтобы продолжать получать субсидии администрации города?

- У нас есть договоренность с администрацией города и нашим партнером «Полюсом». Бюджет нас финансирует всего лишь на 115 млн рублей. Мы ужимаемся, как-то пытаемся выжить. Мы не ходим с плакатами около администрации «Дайте денег!» Такого в «Красном Яре» не было, нет и не будет никогда.

- С точки зрения ваших взаимоотношений с «Енисей-СТМ». Людям, которые в регби особо не погруженные, кажется, что это чуть ли не противостояние «Спартака» с «Зенитом» или с «ЦСКА». Это действительно такой уровень накала и борьбы, или это в какой-то степени троллинг, и вы друг друга подогреваете с Александром Юрьевичем, являясь непримиримыми соперниками, но это все-таки больше некая такая бравада для привлечения внимания в соцсетях?

- Это не троллинг, это серьезное спортивное соревнование. «Енисей-СТМ», если он проигрывает нам или кому-то еще, он переживает, и мы тоже переживаем. Это противостояние по примеру «Спартака» и «Зенита». Такое же по накалу страстей, по эмоциям, но только не по денежным мешкам. Мы не соревнуемся с денежными мешками за спиной. Разница большая в том, что мы только спортивный интерес преследуем.

- По сезону, по игре хочу у вас спросить. Вопрос про Юрия Кушнарева. В матче с «Локомотивом» он из-за травмы заменился в перерыве и сидел рядом с нами – зона игроков от СМИ три метра буквально. Я смотрю, как ведут себя тренеры, они все время кричат. И сидит скромный, интеллигентный Кушнарев и кричит Рябову: «Ряба, Ряба сменись». И действительно, игрок меняется, опасный момент нейтрализован. Вопрос: это Юрий такой умный, что одной подсказкой нейтрализовал вероятную попытку «Локомотива» или просто тренеры подсказывают неправильно?

- Тренеры подсказывают общую стратегию, тактику игры. Юра - он хороший, талантливый парень, опытный игрок. Может, действительно, больше подсказать своему визави по команде, правильный какой-то момент подсказать.

- Много вопросов вызвал его фол в последнем кубковом матче. Вы как к этому относитесь? После столкновения с ним игрок «Казани» получил тяжелю травму. Красная это карточка или все-таки судья поступил верно?

- Судья поступил верно. Это однозначно. И не потому что я руководитель «Красного Яра» и защищаю команду, это по правилам. Судьи после этого разбирали матч и не увидели фола.

- Он на следующий год остается или у него заканчивается контракт?

- У Юры заканчивается контракт после окончания чемпионата, там дальше выберет – захочет, останется. Не захочет, будет продолжать свою карьеру, тренером, может быть, может, игроком. Задача стоит одна и у Юры Кушнарева, и у «Красного Яра» – завоевать звание чемпиона России.

- Что касается работы Федерации… Понятно, что все держится на Артемьеве. Если случится такое, что он уйдет с этой должности, вы уверены, что регби будет продолжать развиваться такими же семимильными шагами?

- Я не уверен, что все будет также развиваться, но я верю, что Игорь Юрьевич с нами еще долгий путь пройдет в регби, и мы твердо встанем на ноги.

- В финансовом плане можете сказать, сколько «Красный Яр» потерял из-за того, что пришлось играть при пустом стадионе, никакой продажи атрибутики, сувенирки…

- По большим меркам, немного: 10-15 млн.

- После Кубка верстаются сборы и все остальное. Какой приоритет сейчас: Грузия, Сочи, Красноярск? Где будет команда проводить подготовку ко второму этапу Чемпионата?

- Дай Бог, провести финал Кубка в Москве, видите какая обстановка с коронавирусом. Сейчас сложно гадать. Мы бы хотели поехать в Грузию, но Грузия закрыта. Мы бы хотели поехать в Европу матчи сыграть, но открыта пока только Великобритания. В Турцию нет смысла ехать, там только прожигание денег без спаррингов. Может быть, так случиться, что найдем спарринг и будем играть в России. Все зависит от коронавируса.

- Что касается инфраструктуры «Красного Яра». Строится спорткомплекс. Чем он поможет вашей команде в подготовке?

- Идея эта зародилась у нас, когда с помощью Игоря Юрьевича Артемьева мы подружились с «Полюсом», и компания стала нашим генеральным спонсором. Когда решался вопрос, каким образом «Полюс» будет нам помогать, было два варианта: или ежегодно давать нам по 50-60 млн рублей, договор на три года, или же второй вариант – это была идея клуба. И «Полюс», и городскую администрацию мы убедили – на эти деньги нужно расширять базу в Красноярске. Я считаю, что мы сделали правильный шаг. Деньги мы бы «съели» за три года. Сейчас мы с уверенностью говорим, что 1 сентября следующего года строительство завершится, будет сдан прекрасный многофункциональный центр. В этом центре будут тренажерные залы, учебные классы, комнаты отдыха, блок питания, магазин «Красного Яра», музей «Красного Яра», восстановительные кабинеты с современным оборудованием. Для клуба это шаг вперед. Такого многофункционального центра для регби нет в России. Мы первопроходцы. Лечение травм спортсменов будет проходить здесь под присмотром тренеров. Классы для обучения будут – анализ игр, анализ тренеров.

- Есть мнение, если в этом сезоне чемпионом станет не красноярская команда, это пойдет в плюс российскому регби. Что скажите тем, кто так считает?

- Я бы сказал «Да». Для развития, может быть. Есть клубы «Стрела», Монино, ЦСКА, «Слава» – они получили финансирование больше «Красного Яра», но ничего не сделали. В финал Кубка вышли две сибирские команды. У наших клубов хорошая база и больше опыта. Пусть растут, у них есть возможность

- Когда «СТМ» играет с другими командами, вы за кого болеете?

- ЗА «СТМ». Тут без вопросов.