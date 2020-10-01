Три команды подтвердили участие в Кубке мира по бенди в Красноярске

Красноярский «Енисей», московское «Динамо» и шведский клуб «Сандвикен» подтвердили участие в Кубке мира по бенди. Турнир пройдет в Красноярске с 17 по 20 декабря. Организаторы ждут 16 команд, однако ранее действующий чемпион Швеции «Вилла» и вице-чемпион и финалист Кубка Мира 2019 «Эдсбюн» объявили, что не приедут на соревнования. Причиной стали пандемия и предстоящий непростой сезон.

«Окончательное решение о проведении турнира в Красноярске будет принято Международной федерацией хоккея с мячом (FIB) 1 ноября с учетом развития эпидемиологической ситуации в мире», – сообщили в пресс-службе краевого министерства спорта.

Напомним, что Кубок мира пройдет на льду стадиона «Енисей», который реконструировали к Универсиаде. Впервые за 46 лет турнир проводят не в Швеции.